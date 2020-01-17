Премьер-министр поздравил дипломатов с их профессиональным праздником
Премьер-министр Ион Кику сегодня направил поздравительное послание Дипломатической службе Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.
В поздравлении говорится:
"Уважаемые дамы!
Уважаемые господа!
С 2014 года 17 января в Республике Молдова отмечается День дипломатического работника.
Быть дипломатом - это, скорее, миссия, чем профессия, миссия, которая требует исследовательского духа, патриотизма и большой преданности делу.
Молдова - молодое государство, и все национальные общественные институты молоды. Однако Дипломатическая служба является одним из самых молодых институтов, учитывая, что другие структуры существовали на республиканском уровне и в советское время, а дипломатия существовала только на центральном уровне.
По этой причине заслуги основателей дипломатической службы следует особенно ценить.
Дипломаты - это лицо страны, и, как правило, смотря на дух и образование дипломатов, партнеры Республики Молдова воспринимают нашу страну.
Комфорт и безопасность молдавских граждан за пределами страны зависит от патриотизма и преданности дипломатов, и мы знаем от представителей диаспоры, что в этом направлении достигнут существенный прогресс.
Спасибо за вашу профессиональную и мудрую работу, которая всегда играла важную роль в построении и поддержании хороших отношений с внешними партнерами страны.
Мы по-прежнему полагаемся на ваш профессионализм, участие и преданность делу в процессах, жизненно важных для национальной экономики, таких как привлечение инвестиций и индустриализация страны.
Пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за ваш труд и пожелать вам здоровья, процветания и больших профессиональных достижений».
В поздравлении говорится:
"Уважаемые дамы!
Уважаемые господа!
С 2014 года 17 января в Республике Молдова отмечается День дипломатического работника.
Быть дипломатом - это, скорее, миссия, чем профессия, миссия, которая требует исследовательского духа, патриотизма и большой преданности делу.
Молдова - молодое государство, и все национальные общественные институты молоды. Однако Дипломатическая служба является одним из самых молодых институтов, учитывая, что другие структуры существовали на республиканском уровне и в советское время, а дипломатия существовала только на центральном уровне.
По этой причине заслуги основателей дипломатической службы следует особенно ценить.
Дипломаты - это лицо страны, и, как правило, смотря на дух и образование дипломатов, партнеры Республики Молдова воспринимают нашу страну.
Комфорт и безопасность молдавских граждан за пределами страны зависит от патриотизма и преданности дипломатов, и мы знаем от представителей диаспоры, что в этом направлении достигнут существенный прогресс.
Спасибо за вашу профессиональную и мудрую работу, которая всегда играла важную роль в построении и поддержании хороших отношений с внешними партнерами страны.
Мы по-прежнему полагаемся на ваш профессионализм, участие и преданность делу в процессах, жизненно важных для национальной экономики, таких как привлечение инвестиций и индустриализация страны.
Пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за ваш труд и пожелать вам здоровья, процветания и больших профессиональных достижений».
Опубликовано: 11:26 17/01/2020
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