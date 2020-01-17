Премьер-министр Ион Кику сегодня направил поздравительное послание Дипломатической службе Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.



В поздравлении говорится:



"Уважаемые дамы!



Уважаемые господа!



С 2014 года 17 января в Республике Молдова отмечается День дипломатического работника.



Быть дипломатом - это, скорее, миссия, чем профессия, миссия, которая требует исследовательского духа, патриотизма и большой преданности делу.



Молдова - молодое государство, и все национальные общественные институты молоды. Однако Дипломатическая служба является одним из самых молодых институтов, учитывая, что другие структуры существовали на республиканском уровне и в советское время, а дипломатия существовала только на центральном уровне.



По этой причине заслуги основателей дипломатической службы следует особенно ценить.



Дипломаты - это лицо страны, и, как правило, смотря на дух и образование дипломатов, партнеры Республики Молдова воспринимают нашу страну.



Комфорт и безопасность молдавских граждан за пределами страны зависит от патриотизма и преданности дипломатов, и мы знаем от представителей диаспоры, что в этом направлении достигнут существенный прогресс.



Спасибо за вашу профессиональную и мудрую работу, которая всегда играла важную роль в построении и поддержании хороших отношений с внешними партнерами страны.



Мы по-прежнему полагаемся на ваш профессионализм, участие и преданность делу в процессах, жизненно важных для национальной экономики, таких как привлечение инвестиций и индустриализация страны.



Пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за ваш труд и пожелать вам здоровья, процветания и больших профессиональных достижений».