Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: Игорь Додон - безоговорочный лидер народного доверия
 

Премьер-министр поздравил дипломатов с их профессиональным праздником


Премьер-министр Ион Кику сегодня направил поздравительное послание Дипломатической службе Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые дамы!

Уважаемые господа!

С 2014 года 17 января в Республике Молдова отмечается День дипломатического работника.

Быть дипломатом - это, скорее, миссия, чем профессия, миссия, которая требует исследовательского духа, патриотизма и большой преданности делу.

Молдова - молодое государство, и все национальные общественные институты молоды. Однако Дипломатическая служба является одним из самых молодых институтов, учитывая, что другие структуры существовали на республиканском уровне и в советское время, а дипломатия существовала только на центральном уровне.

По этой причине заслуги основателей дипломатической службы следует особенно ценить.

Дипломаты - это лицо страны, и, как правило, смотря на дух и образование дипломатов, партнеры Республики Молдова воспринимают нашу страну.

Комфорт и безопасность молдавских граждан за пределами страны зависит от патриотизма и преданности дипломатов, и мы знаем от представителей диаспоры, что в этом направлении достигнут существенный прогресс.

Спасибо за вашу профессиональную и мудрую работу, которая всегда играла важную роль в построении и поддержании хороших отношений с внешними партнерами страны.

Мы по-прежнему полагаемся на ваш профессионализм, участие и преданность делу в процессах, жизненно важных для национальной экономики, таких как привлечение инвестиций и индустриализация страны.

Пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за ваш труд и пожелать вам здоровья, процветания и больших профессиональных достижений».


Опубликовано: 11:26 17/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент поздравил дипломатов с профессиональным праздником
  • Президент РМ поздравил дипломатов с их профессиональным праздником
  • Премьер-министр Ион Кику поздравил Словакию с 30-летием "Бархатной революц ...
  • Игорь Додон поздравил работников дипломатической службы с профессиональным ...
  • Ион Кику поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность главы прави ...







    • Все новости

    Премьер-министр поздравил дипломатов с их профессиональным праздником
    В Берлине гражданин Молдовы попал под поезд
    Глава правительства Украины Алексей Гончарук подал в отставку
    В столичной квартире обнаружен труп женщины
    В Кишинев доставят мощи Святого Николая Чудотворца
    В Тирасполе произошло ДТП с участием машины скорой помощи
    В Кишиневе открылась выставка японских гравюр
    Четыре работника лицея Каушанского района госпитализированы с отравлением химикатами
    Ион Кику поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность главы правительства России
    Ион Чебан встретился с министром транспорта Московской области Алексеем Гержиком
    Президент вручил Орден Почета директору больницы Святого Архангела Михаила
    Игорь Додон поздравил работников дипломатической службы с профессиональным праздником
    Президент провел встречу с координатором турецкого агентства TIKA Сельдой Озденоглу (ВИДЕО)
    Глава государства обсудил план мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (ВИДЕО)
    Примар Кишинева: Работы по асфальтированию дорог будут проводиться ежедневно
    Ион Чебан: Москва подарит Кишиневу спецтехнику для уборки улиц
    Ион Чебан принял участие в мероприятии, посвященном Дню культуры в Молдове
    ОПРОС: Партия социалистов одержала бы победу на парламентских выборах
    ОПРОС: Игорь Додон - безоговорочный лидер народного доверия
    Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Молдовы в Катаре Виктором Цвиркуном (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     