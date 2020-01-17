В Берлине гражданин Молдовы попал под поезд
Трагедия на железнодорожном вокзале в Берлине. Гражданина Молдовы сбил поезд. Инцидент произошел 7 января 2020 года.
Сообщается, что погибший приехал в Германию на заработки. У него осталось двое детей.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Сообщается, что погибший приехал в Германию на заработки. У него осталось двое детей.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Опубликовано: 11:13 17/01/2020
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