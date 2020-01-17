Трагедия на железнодорожном вокзале в Берлине. Гражданина Молдовы сбил поезд. Инцидент произошел 7 января 2020 года.



Сообщается, что погибший приехал в Германию на заработки. У него осталось двое детей.



Обстоятельства трагедии выясняются.