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В Берлине гражданин Молдовы попал под поезд


Трагедия на железнодорожном вокзале в Берлине. Гражданина Молдовы сбил поезд. Инцидент произошел 7 января 2020 года.

Сообщается, что погибший приехал в Германию на заработки. У него осталось двое детей.

Обстоятельства трагедии выясняются.


Опубликовано: 11:13 17/01/2020

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