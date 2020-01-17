Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в социальной сети, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому, передает Meduza.



«Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», — сказал Гончарук.



15 и 16 января на ютьюб-канале «Как обмануть президента» появились три аудиозаписи, где люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра Украины, замглавы Нацбанка и министра финансов, говорят об экономической политике страны и нелестно отзываются о Владимире Зеленском. Как сообщало «Би-би-си», эти записи были сделаны в ходе неформального совещания украинских чиновников, прошедшего 16 декабря 2019 года.