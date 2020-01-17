Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: Игорь Додон - безоговорочный лидер народного доверия
 

Глава правительства Украины Алексей Гончарук подал в отставку


Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в социальной сети, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому, передает Meduza.

«Чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», — сказал Гончарук.

15 и 16 января на ютьюб-канале «Как обмануть президента» появились три аудиозаписи, где люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра Украины, замглавы Нацбанка и министра финансов, говорят об экономической политике страны и нелестно отзываются о Владимире Зеленском. Как сообщало «Би-би-си», эти записи были сделаны в ходе неформального совещания украинских чиновников, прошедшего 16 декабря 2019 года.


Опубликовано: 10:48 17/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Премьер-министр направил президенту предложение об отправке в отставку мини ...
  • Президент Тимофти не знал, что делать с отставкой правительства
  • Россия ввела экономические меры в отношении Украины
  • Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
  • Глава социалистов вручил премьер-министру РМ заявление об его отставке на в ...







    • Все новости

    Премьер-министр поздравил дипломатов с их профессиональным праздником
    В Берлине гражданин Молдовы попал под поезд
    Глава правительства Украины Алексей Гончарук подал в отставку
    В столичной квартире обнаружен труп женщины
    В Кишинев доставят мощи Святого Николая Чудотворца
    В Тирасполе произошло ДТП с участием машины скорой помощи
    В Кишиневе открылась выставка японских гравюр
    Четыре работника лицея Каушанского района госпитализированы с отравлением химикатами
    Ион Кику поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность главы правительства России
    Ион Чебан встретился с министром транспорта Московской области Алексеем Гержиком
    Президент вручил Орден Почета директору больницы Святого Архангела Михаила
    Игорь Додон поздравил работников дипломатической службы с профессиональным праздником
    Президент провел встречу с координатором турецкого агентства TIKA Сельдой Озденоглу (ВИДЕО)
    Глава государства обсудил план мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (ВИДЕО)
    Примар Кишинева: Работы по асфальтированию дорог будут проводиться ежедневно
    Ион Чебан: Москва подарит Кишиневу спецтехнику для уборки улиц
    Ион Чебан принял участие в мероприятии, посвященном Дню культуры в Молдове
    ОПРОС: Партия социалистов одержала бы победу на парламентских выборах
    ОПРОС: Игорь Додон - безоговорочный лидер народного доверия
    Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Молдовы в Катаре Виктором Цвиркуном (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     