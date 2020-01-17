Труп 61-летней женщины был найден в ее квартире в столичном секторе Ботаника. Она страдала неизлечимой болезнью и покончила с собой.



"Умершая произвела выстрел в голову из оружия, которым владела законно", – рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.



Рядом с трупом была найдена прощальная записка, пишет aif.md со ссылкой на deschide.md.



"Прошу в моей смерти никого не винить. Я больна онкологией. Это эвтаназия", – говорится в послании.



Обстоятельства случившегося выясняются.