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В столичной квартире обнаружен труп женщины


Труп 61-летней женщины был найден в ее квартире в столичном секторе Ботаника. Она страдала неизлечимой болезнью и покончила с собой.

"Умершая произвела выстрел в голову из оружия, которым владела законно", – рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Рядом с трупом была найдена прощальная записка, пишет aif.md со ссылкой на deschide.md.

"Прошу в моей смерти никого не винить. Я больна онкологией. Это эвтаназия", – говорится в послании.

Обстоятельства случившегося выясняются.


Опубликовано: 10:45 17/01/2020

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