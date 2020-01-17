В столицу привезут мощи и икону Святого Николая Чудотворца. Святыням можно будет поклониться в Соборе Вознесения Господня начиная с субботы, 18 января, пишет aif.md.



Реликвии будут торжественно встречены священнослужителями в 17:00, после чего состоится богослужение. Святые мощи Николая Чудотворца будут находиться в храме до 28 января.