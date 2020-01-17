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В Кишинев доставят мощи Святого Николая Чудотворца


В столицу привезут мощи и икону Святого Николая Чудотворца. Святыням можно будет поклониться в Соборе Вознесения Господня начиная с субботы, 18 января, пишет aif.md.

Реликвии будут торжественно встречены священнослужителями в 17:00, после чего состоится богослужение. Святые мощи Николая Чудотворца будут находиться в храме до 28 января.


Опубликовано: 10:42 17/01/2020

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