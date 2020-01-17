

В Тирасполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи, которая везла в Кишинев двухмесячного малыша. По информации правоохранительных органов левобережья, в аварии признан виновным водитель неотложки, который не убедился в безопасности движения.



Обошлось без человеческих жертв. Ребенок был доставлен в кишиневскую больницу на другом автомобиле.