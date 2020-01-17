Выставка японских гравюр "Мастера укиё-э: начиная с периода Эдо и до периода Мэйдзи" открылась вчера в Национальном художественном музее Молдовы. Экспозиция организована в сотрудничестве с посольством Японии в нашей стране и включает произведения из коллекции музея, сообщает МОЛДПРЕС.



В мероприятии приняли участие вице-спикер парламента Республики Молдова Моника Бабук, министр просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович, посол Японии в РМ Масанобу Йошии, представители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства.



Как уточнил директор музея Тудор Збырня, важная подборка 80 из 200 японских цветных гравюр из коллекции музея выставляется впервые. Гравюры представляют основные темы периода между 1830 и 1860 годами, а также темы великих политических, социальных и художественных изменений после 1868 года, когда происходит «открытие» Западом, устранение от власти правительства самураев и приход к власти императора. Выставка разделена на три части, в каждой из которых представлены работы в хронологическом порядке.



Посол Японии в Республике Молдова Масанобу Йошии сказал, что работы, выполненные в технике укиё-э, высоко ценятся и попали в коллекции музеев разных стран мира.



Экспозиция будет работать до 15 марта.