Четыре работника лицея Каушанского района госпитализированы с отравлением химикатами
Работники лицея села Салкуца Каушанского района были добавлены в больницу с отравлением химикатами. Сообщается, что в кабинете химии упала полка, на которой располагались кислоты для проведения опытов. Учитель в это время делал уборку в классе. Пары химикатов попали в дыхательные пути и нас слизистую оболочку глаз.
Таким образом, два преподавателя, лаборантка и уборщица были экстренно госпитализированы.
Опубликовано: 09:57 17/01/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: