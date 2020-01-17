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Четыре работника лицея Каушанского района госпитализированы с отравлением химикатами



Работники лицея села Салкуца Каушанского района были добавлены в больницу с отравлением химикатами. Сообщается, что в кабинете химии упала полка, на которой располагались кислоты для проведения опытов. Учитель в это время делал уборку в классе. Пары химикатов попали в дыхательные пути и нас слизистую оболочку глаз.

Таким образом, два преподавателя, лаборантка и уборщица были экстренно госпитализированы.


Опубликовано: 09:57 17/01/2020

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