

Работники лицея села Салкуца Каушанского района были добавлены в больницу с отравлением химикатами. Сообщается, что в кабинете химии упала полка, на которой располагались кислоты для проведения опытов. Учитель в это время делал уборку в классе. Пары химикатов попали в дыхательные пути и нас слизистую оболочку глаз.



Таким образом, два преподавателя, лаборантка и уборщица были экстренно госпитализированы.