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Ион Кику поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность главы правительства России


Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику направил сегодня поздравительное послание председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

В сообщении говорится:

«Уважаемый господин Мишустин, я искренне поздравляю вас с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.

Я полностью уверен, что ваши опыт, знания и энергия будут в полной мере востребованы для выполнения высокой и ответственной должности, способствующей достижению цели непрерывного развития страны и благосостояния россиян.

Пользуясь этой возможностью, я подтверждаю готовность правительства Республики Молдова поддерживать открытый и конструктивный диалог с коллегами из Российской Федерации по всему спектру тем двусторонней повестки дня. Уверен, что совместные усилия правительств обеих стран принесут ожидаемые результаты и значительный вклад в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Россией.

Уважаемый господин председатель правительства, желаю вам больших успехов на новой должности и в достижении поставленных целей».


Опубликовано: 09:34 17/01/2020

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