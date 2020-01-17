Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику направил сегодня поздравительное послание председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.



В сообщении говорится:



«Уважаемый господин Мишустин, я искренне поздравляю вас с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.



Я полностью уверен, что ваши опыт, знания и энергия будут в полной мере востребованы для выполнения высокой и ответственной должности, способствующей достижению цели непрерывного развития страны и благосостояния россиян.



Пользуясь этой возможностью, я подтверждаю готовность правительства Республики Молдова поддерживать открытый и конструктивный диалог с коллегами из Российской Федерации по всему спектру тем двусторонней повестки дня. Уверен, что совместные усилия правительств обеих стран принесут ожидаемые результаты и значительный вклад в укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Россией.



Уважаемый господин председатель правительства, желаю вам больших успехов на новой должности и в достижении поставленных целей».