scrie tv8.md Cei doi copii au fost transportați aseară la Chișinău cu o singură ambulanță. Copilul care are nevoie de transplant are 4 anișori. Micuțul este din satul Tețcani, raionul Briceni și s-a opărit de Sf. Vasile. Acesta s-a ales cu arsuri pe 30% din suprafața corpului.„I-au fost afectate mâinile, zona toracelui și un membru inferior. În 2-3 săptămâni ar putea fi gata să suporte operația de transplant”, ne-a spus Vasile Tomuz, directorul Spitalului „Emilian Coțaga”.Cel de-al doilea micuț care s-a ales cu arsuri după ce s-a opărit cu apă fierbinte are puțin peste doi ani. Nenorocirea s-a produs luni, 13 ianuarie, cel mai probabil într-un moment de neatenție al părinților.„Acest copil are arsuri pe 20% din suprafața corpului”, a menționat Vasile Tomuz.