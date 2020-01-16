

Федерация дзюдо подвела итоги 2019-ого, и наметила планы на 2020-ый год. Дениса Виеру признали лучшим дзюдоистом страны. В церемонии награждения приняли участие генеральный примар Кишинева Ион Чебан и министр внутренних дел Павел Войку.



Кока, юко, ваза ари, иппон. Японские термины то и дело произносили наставники и спортсмены с импровизированной сцены. И это неспроста: федерация дзюдо подвела итоги 2019 года. Кто больше и эффективнее выполнил броски и приемы осотогари, тай отоси или учи мата, тот и получил почет и признание. Вне конкуренции в 2019-ом оказался Денис Виеру. 23-летний дзюдоист только за один календарный год стал победителем Всемирной Универсиады, выиграл два турнира Большого Шлема и бронзу чемпионата мира. Министерство образования, культуры и исследований признало Виеру лучшим спортсменом Молдовы, а профильная федерация – сильнейшим дзюдоистом.



ДЕНИС ВИЕРУ, ЛУЧШИЙ ДЗЮДОИСТ МОЛДОВЫ



«Я рад за свою команду и ребят. Действительно, кадеты, юноши и взрослые во всех возрастных категориях добились впечатляющих результатов — завоевали много медалей. Прошлый год получился очень продуктивным для всех нас. Каждый трудился, не покладая рук и ног, выложился по максимуму, проявил волю к победе, стремление к успеху и характер. Вот поэтому мы и добились таких результатов. Благодарю коллег, команду, тренеров. Прошлый год – великолепный».



Вручая награду Денису Виеру, глава федерации Андрей Голбан назвал прошлый год лучшим за всю историю молдавского дзюдо.



АНДРЕЙ ГОЛБАН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО



«Прошлый год был лучшим в истории молдавского дзюдо.



В 2019-ом наши дзюдоисты завоевали медали на всех крупных турнирах – начиная с чемпионата Европы и заканчивая чемпионатом мира. Кадеты, юноши, молодежь и взрослые порадовали нас наградами, довольно хорошо выступили».



С успешным выступлением в 2019-ом дзюдоистов поздравил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«В любом соревновании побеждают только те, кто действительно сильнее, те, кто больше тренируется, трудится, прилагает больше усилий, кто хочет добиться больших результатов. Только тогда приходит победа. Поздравляю всех тех, кто упорно движется к цели».



Слова искреннего восхищения выразил спортсменам и наставникам глава МВД. Павел Войку не без гордости отметил: половина сборной по дзюдо – сотрудники войск карабинеров.



ПАВЕЛ ВОЙКУ, ГЛАВА МВД

«Я лично хорошо знаком со всем спортивным сообществом, сам занимался вольной борьбой, являюсь мастером спорта, веду и пропагандирую здоровый образ жизни. Я рад, что среди сотрудников Министерства внутренних дел находятся члены сборной Молдовы по дзюдо. Два наших дзюдоиста входят в олимпийскую сборную. Мы продолжим продвигать и поддерживать спортсменов, чтобы ими гордилось не только МВД, но и вся Республика Молдова, чтобы они достойно представляли страну на международной арене, а в их честь звучал государственный гимн».



Почетные дипломы вручили руководителям спортивных клубов, ветеранам и журналистам. Телеканал Ассеnt TV отметили за вклад в продвижение и развитие отечественного дзюдо.