

В Кишиневе завершились съемки нового кинопроекта молдавской киношколы MADS, который осуществляется совместно с Российским центром науки и культуры и нашим телеканалом, Accent TV. Итоговая работа студентов четвертого курса киношколы – короткометражный боевик, аллегория пагубного влияния азартных игр, был снят всего за три съемочных дня. На одном из них присутствовал наш корреспондент.



С этих слов начинается магия кино. На съемочной площадке, которой на этот раз стала большая арена молдавского цирка, разворачиваются почти голливудские страсти.

В процессе съемки короткометражного фильма задействованы только студенты и преподаватели киношколы. Обучение режиссеров, операторов и актеров, а также работа над сценарием и костюмами, продлились два месяца. Преподаватели подчеркивают, что за это время студенты не стали профессионалами — они успели изучить только базовые вещи, однако этого оказалась достаточно, и молодые таланты не разочаровали наставников.



СЕРДЖИУ ТЕРЕНТИЙ, СЦЕНАРИСТ, АКТЕР

«Мы в Молдове снимаем кино в очень непростых условиях. (00:06-00:19) униорь…чева И иногда с непрофессионалами работать легче, потому что у них есть желание и огонь в глазах».



КАЛИН ЛАУР, РЕЖИССЕР

«Наши студенты только недавно окончили курсы, и это их первый серьезный опыт. Это и есть самое сложное в данном случае. Им сложно сконцентрироваться. Но потихоньку у нас получается работать вместе».



МИХАИЛ КОВАЛЬ, АКТЕР

«Для меня большая честь играть в фильме вместе с профессиональными молдавскими актерами. Я рад, что могу получить бесценный опыт, который в дальнейшем мне понадобится и в других проектах».



Сюжет фильма — история двух братьев. Младший попадает в вереницу неприятных событий, а старший понимает, что выйти из ситуации можно только пожертвовав своей жизнью. Продюсер новой картины Сергей Паскару и руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов уверены, что будущее молдавского кино — за молодыми и амбициозными кинематографистами.



СЕРГЕЙ ПАСКАРУ, ПРОДЮСЕР

«Я один из немногих, кто верит в молдавскую киноиндустрию. Я очень хочу, чтобы мы были готовы к хорошим и большим съемкам, а для этого надо практиковаться. И все эти короткометражные фильмы помогают практиковаться, они помогают создавать команду, которой у нас пока что нет».



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССОТРУДНИЧЕСТВА В МОЛДОВЕ

«Обязательно должны быть созданы условия для самореализации и творческого развития для всех, в первую очередь, молодых, у которых есть огромное желание творить создавать, созидать. Мы видим, что здесь, в Республике Молдова, очень много таких людей, которых нужно поддерживать».



Премьера фильма состоится на нашем телеканале, Accent TV. Не пропустите!