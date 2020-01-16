

Зимние торжества завершились, и вместе с этим стали исчезать и очертания праздников. В столице демонтировали главную елку страны, которая с 1 декабря радовала своей красотой и яркостью жителей и гостей муниципия Кишинёв. Пока сотрудники «Spatii Verzi» бережно разбирали и упаковывали детали рождественского древа, наши журналисты узнавали, что в дальнейшем будет с данной конструкцией.



Если установка рождественского древа длилась несколько дней, то демонтировали его всего за несколько часов. Подобно акробатам, 12 сотрудников муниципального предприятия «Spatii Verzi» вскарабкались по специальной лестнице, чтобы аккуратно собрать все игрушки с елки, начиная с самого верха. Украшения, которые сохранились, упакуют и отправят на хранения, а те, что пришли в негодность, увы, придется утилизировать.



ЛАРИСА ПАЛАМАРЧУК, МП «SPAȚII VERZI»

«Мы начали демонтаж сегодня утром, примерно в 8.00. Внизу казалось, что не так холодно, но тут, наверху, довольно прохладно. Варежки промокли, из-за этого несколько игрушек выпали из рук и упали на землю».



ЛИДИЯ БАБЭРЭ, МП «SPAȚII VERZI»



«Потери небольшие. То же самое с ветками. Мы их собираем, упаковываем, складываем, чтобы они сохранились до следующего года. Будут куплены и новые, это очевидно, но будут использованы и эти».





Рождественское дерево, украсившее главную площадь страны в период зимних праздников, имеет высоту 20 метров. Конструкция была приобретена в 2018 году, вместе с ней муниципалитет потратил около 35 тысяч леев на 1500 елочных игрушек.

