

190 лет — не просто цифра. Это колоссальные усилия, самоотдача и самоотверженность. Месяц назад Муниципальная клиническая больница имени Святого Архангела Михаила отметила свое 190-летие. В четверг президент страны Игорь Додон посетил это медицинское учреждение, и вручил выдающимся работникам высокие государственные награды.



По случаю столь знаменательной даты президент наградил муниципальную клиническую больницу имени Святого Архангела Михаила Орденом Почёта. А за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения, за содействие усовершенствованию лечебно-профилактического процесса и высокий профессионализм Игорь Додон вручил медали группе медицинских работников этого учреждения.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Я понимаю, что это непросто. Министр здравоохранения согласится со мной, что государство недостаточно поддерживает работников медицинской сферы. Ситуация улучшилась, возможно, не до того уровня, до которого мы бы хотели. Динамика есть, но мы хотим большего. Я твердо убежден, что вместе с руководством страны мы сделаем всё возможное, чтобы наши граждане чувствовали себя здесь безопаснее».



Игорь Додон подчеркнул, что в целях улучшения ситуации в системе здравоохранения государство будет прилагать все усилия для улучшения условий труда, повышения зарплат работникам этой сферы и оснащения всех медицинских учреждений страны современным оборудованием, соответствующим международным стандартам.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«В данной сфере у нас очень много проблем. В системе здравоохранения на данном этапе у нас 1500 вакансий. Это значит, что у нас недостаточно специалистов. Есть хорошие специалисты, но они все уходят. Что нам нужно сделать: первое — мы должны пересмотреть заработную плату, второе — мы должны пересмотреть оснащение каждой больницы. У нас есть хороший пример международных стандартов».



В то же время министр здравоохранения, труда и социальной защиты заверила, что зарплата врачей будет увеличена.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



«На текущий год мы планируем увеличение заработной платы медицинского персонала на 10%, будь то врачи, медсестры или средний медицинский персонал соответствующих учреждений. Деньги есть, а проект постановления будет утвержден на следующей неделе».



Работники медицинского учреждения не скрывают волнения. Многие из тех, кому были вручены награды, говорят, что больница стала для них вторым домом, ведь они работают каждый день, спасая человеческие жизни.



ВЯЧЕСЛАВ ПОПА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 07204 00: «Для всего нашего учреждения это высокая оценка. Сегодняшнее мероприятие организовано благодаря нашим заслугам, каждый, кто здесь работает изо дня в день, знает, какой это тяжелый труд. Это результат нашей работы».



СВЕТЛАНА КИШЛАРУ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

«В течение всего этого времени я работала со своими коллегами для обеспечения качественного медицинского обслуживания».



Директор муниципальной клинической больницы имени Святого Архангела Михаила, занимает эту должность уже 18 лет. По его словам, все успехи, достигнутые больницей за эти годы, являются заслугами всех работников учреждения.



МИХАЙ ЧОБАНУ, ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА»

«Для нас всех получить Орден Почета — большая честь. Наш коллектив состоит из 600 человек, которые делают важные вещи, и это ценится обществом. Возможно, лично получить награду легче, но для всей больницы — это колоссальная работа».



Согласно историческим сведениям и архивным документам, больница была построена в 1829 году при церкви Святых Архангелов Михаила и Гавриила. В настоящее время это медицинское учреждение ежегодно оказывает помощь примерно 13 тысячам пациентов, имеет 290 койкомест. Кроме того, это первое медицинское учреждение, оказавшее помощь лицам с ограниченными возможностями и заложившее клиническую основу Государственного университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану.