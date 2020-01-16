

Если бы перед гражданами Молдовы стоял выбор, в какое международное сообщество должна интегрироваться наша страна, то население предпочло бы Евразийский экономический союз. Таковы данные опроса Ассоциации социологов и демографов РМ, показывающие, что за вступление нашей страны в ЕАЭС проголосовало бы более 40% населения, в то время, как за интеграцию в Европейский союз – 38,7%.



При этом, подавляющее большинство, 67%, уверены в том, что после установления в стране новой власти, отношения между Молдовой и Российской Федерацией вышли на новый уровень, значительно улучшившись. Также граждане заметили, что новому руководству страны удалось добиться прогресса и в отношениях с Европейским союзом – так считают 68% опрошенных. В то же время, данные опроса показали, что граждане выступают категорически против вступления Молдовы в НАТО. Так, большинство населения, 55%, заявили, что ни в коем случае не хотят, чтобы наша страна лишилась своего статуса постоянного нейтралитета и вступила в Североатлантический альянс. Опрос «2019 год по мнению населения Республики Молдова» проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В исследовании приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.