

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан продемонстрировал, что способен наладить хорошие отношения и сотрудничество и с Бухарестом, несмотря на то, что Андрей Нэстасе во время предвыборной кампании утверждал обратное. В частности, Нэстасе заявлял, что на посту генпримара Чебан не сможет установить контакты ни с румынской столицей, ни с этой страной в целом. Однако способность генпримара к эффективной работе с любыми внешними партнерами подтвердило проведение совместного заседания муниципальных советов Кишинева и Бухареста и принятие на нем соглашения о сотрудничестве между молдавской и румынской столицами.



В ходе этого заседания Чебан отметил, что впервые в Кишиневе было организовано совместное заседание, и это демонстрирует хорошие отношения и сотрудничество между двумя муниципалитетами. Градоначальник выразил искреннюю благодарность за прекрасные проекты, успешно реализованные в Кишиневе при поддержке Бухареста и Румынии в целом. В то же время вице-примар Бухареста Аурелиан Бэдулеску заявил, что сохранение сотрудничества между Кишиневом и Бухарестом является частью традиционного партнерства между двумя муниципалитетами. Также вчера Ион Чебан получил почетную табличку от Бухареста, переданную представителям Муниципального совета Кишинева.