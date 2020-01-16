

Раньше асфальт на улицах столицы разрушался, а предыдущее городское руководство делало ремонт спустя рукава. Теперь же порочная практика позади. Ежедневно в Кишиневе проводится ремонт дорог при помощи холодного асфальтобетона.



Так, в среду дорожные службы работали в секторах Центр, Ботаника и Буюканы, а сегодня они проведут работы на ряде улиц в секторах Рышкановка и Чеканы. Когда температура воздуха поднимется выше 10 градусов, ремонт дорог будет проводиться с применением горячего асфальта. Ежедневно работы по "пломбированию" дорог осуществляют 50 рабочих на 12 единицах спецтехники. Градоначальник Кишинева Ион Чебан отметил, что все ожидания граждан в отношении состояния дорог будут оправданы, призвав кишиневцев к терпению на время проведения ремонта.