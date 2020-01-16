

Работа нового кабинета министров, руководимого премьером Ионом Кику, вызывает одобрение большинства населения Молдовы. Об этом также свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.



Несмотря на то, что правительство Иона Кику было утверждено совсем недавно, за менее чем 100 дней своей деятельности кабинет министров уже сумел завоевать доверие населения. Так, данные опроса, показывают, что 54% наших сограждан уверены в том, что новый кабмин сумеет изменить ситуацию в стране в лучшую сторону.



ВИКТОР МОКАНУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ

«Как вы думаете, сумеет ли правительство Иона Кику изменить ситуацию в стране к лучшему? Почти четверть населения – 23% - абсолютно уверено в том, что это правительство технократов улучшит жизнь в стране. 31% опрошенных считают, что, скорее всего, правительство Кику сможет улучшить ситуацию в стране. Таким образом, у нас большинство населения, 54%, уверены в том, что этому правительству надо дать шанс, и ожидают от этого кабинета министров значительных результатов».



Опрос «2019 год по мнению населения Республики Молдова» проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В исследовании приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.