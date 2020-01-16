

Скорейшая оцифровка самых востребованных населением государственных услуг – один из приоритетов кабинета министров. Об этом заявил премьер Ион Кику в ходе дискуссии, проведенной с командой Всемирного банка по координации проекта «Модернизация государственных услуг», находящейся в миссии по наблюдению и поддержке внедрения данной программы.



В начале заседания Ион Кику отметил важность для страны от внедрения данного проекта, подчеркнув, что правительство заинтересовано в оцифровке государственных услуг. В данной связи, Константин Русу, возглавляющий команду по осуществлению проекта, проинформировал главу кабмина о том, что наиболее важным этапом в процессе оцифровки госуслуг является их анализ и переосмысление. При этом Русу сообщил, что очень рассчитывает на личную поддержку премьера и помощь Государственной канцелярии в улучшении сотрудничества с агентствами-бенефициарами. В то же время координатор проекта отметил, что после заседания, проведенного главой правительства с Агентством электронного управления, уже в течение недели были решены проблемы, которые оставались заблокированными больше года. В свою очередь, премьер-министр заверил, что правительство намерено приложить все усилия для того, чтобы как можно скорее модернизировать самые востребованные населением государственные услуги. Подводя итог, Ион Кику сообщил представителям миссии, что его советник, ответственный за IT-сектор, Евгений Урсу обеспечит координирование проекта, имея на то все полномочия.