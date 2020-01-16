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ОПРОС: Игорь Додон - безоговорочный лидер народного доверия
 

Сотрудничество продолжается


Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) может поддержать президентскую программу строительства спортивных комплексов в сельской местности нашей страны. Соответствующая возможность была рассмотрена в ходе встречи главы государства Игоря Додона с Сельдой Озденоглу, координатором агентства в Молдове.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я провел встречу и с руководством TIKA, в ходе которой я поблагодарил данную структуру за поддержку в реализации в Молдове десятков сотен проектов. Я вас пригласил для того, чтобы мы обсудили наши планы на текущий год, чтобы выявить проекты, которые мы можем запустить».

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты двустороннего сотрудничества. Уже дан старт различным инициативам по сотрудничеству в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в области внутренних дел и т.д. Стоит отметить, что Турецкое агентство по сотрудничеству и координации за последние годы выделило Молдове около 40 млн. долларов США на реализацию множества проектов в нашей стране.



Опубликовано: 20:00 16/01/2020




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