

Еще 200 молдавских компаний смогут поставлять свою продукцию на рынок Российской Федерации. Механизм по расширению доступа будет создан уже до конца января. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу. Сегодня в Берлине на "полях" 12-го Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству он провел встречу с главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Сергеем Данквертом.



В рамках беседы стороны договорились о создании механизма прямой координации действий между Национальным агентством по безопасности продуктов питания Молдовы и Россельхознадзором. Также была достигнута договоренность о расширении списка молдавских компаний, поставляющих свою продукцию на российский рынок, более чем на 200 единиц. Это произойдет уже до конца января. Кроме того, российские партнеры предложили оказать содействие молдавской стороне в процессе развития институциональных способностей НАБПП путем проведения тренингов для инспекторов и обмена опытом. Стоит напомнить, что с 1 января, благодаря договоренности президента Игоря Додона с его российским коллегой Владимиром Путиным, был продлен режим беспошлинных поставок ряда категорий товаров в РФ. Кроме того, в два раза увеличилось и само число этих категорий: с пяти до десяти.