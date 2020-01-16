Больше молдавских товаров на российском рынке
Еще 200 молдавских компаний смогут поставлять свою продукцию на рынок Российской Федерации. Механизм по расширению доступа будет создан уже до конца января. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу. Сегодня в Берлине на "полях" 12-го Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству он провел встречу с главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Сергеем Данквертом.
В рамках беседы стороны договорились о создании механизма прямой координации действий между Национальным агентством по безопасности продуктов питания Молдовы и Россельхознадзором. Также была достигнута договоренность о расширении списка молдавских компаний, поставляющих свою продукцию на российский рынок, более чем на 200 единиц. Это произойдет уже до конца января. Кроме того, российские партнеры предложили оказать содействие молдавской стороне в процессе развития институциональных способностей НАБПП путем проведения тренингов для инспекторов и обмена опытом. Стоит напомнить, что с 1 января, благодаря договоренности президента Игоря Додона с его российским коллегой Владимиром Путиным, был продлен режим беспошлинных поставок ряда категорий товаров в РФ. Кроме того, в два раза увеличилось и само число этих категорий: с пяти до десяти.
Опубликовано: 20:00 16/01/2020