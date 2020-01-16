

Пропрезидентская Партия социалистов продолжает лидировать среди всех политических формирований страны. Так, если бы в это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, именно ПСРМ заняла бы на них первое место. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные в четверг Ассоциацией социологов и демографов.



Согласно данным исследования, за ПСРМ проголосовали бы 44% от числа определившихся с выбором граждан. Следом за социалистами расположилась бы партия «Действие и солидарность», за которую проголосовали бы вдвое меньше граждан: чуть более 21%. На третьем месте оказалась бы Демократическая партия Молдовы, за которую проголосовали бы 10% избирателей. «Платформа ДА» прошла бы в парламент на грани избирательного порога: за это формирование проголосовали бы чуть более 6%.



При этом, преодолеть избирательный порог и попасть в новый состав законодательного органа страны не смогли бы такие политические силы как: Партия коммунистов, за которую проголосовали бы менее 6%, партия «Шор» - почти 5% и «Наша партия» - 3%. В то же время абсолютное большинство населения – 69% - выступает категорически против того, чтобы в 2020 году в стране проводились досрочные парламентские выборы. Опрос «2019 год по мнению населения Республики Молдова» проводился в период со 2 по 13 января 2020 года Ассоциацией социологов и демографов по собственной инициативе и на собственные средства. В исследовании приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.