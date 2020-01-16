

Наши сограждане приветствуют инициативы президента, направленные на модернизацию инфраструктуры в населенных пунктах страны. Люди считают, что в 21-ом веке уже не должно быть сел, которые до сих пор не газифицированы, где отсутствует канализация и элементарное уличное освещение, а мусор складируется на импровизированных, неавторизованных свалках. А потому намерение главы государства исправить эту ситуацию нашло широкую поддержку у населения.



- «Давно надо было это сделать. Нужны государственные программы, которые будут профинансированы».

- « Это достаточно хорошая идея, ибо мы, как будто живем в Средневековье.

- Вы откуда?

- Из города Бельцы. Даже там ещё работают над канализацией».



- «Я из Криулян. У нас есть вода и газ. Есть условия, но есть проблемы с канализацией. Очень большие проблемы, и над их решением нужно поработать».



- «Я из района Кэлэрашь, села Хырбовэц. Каждый год закрываются школы, даже специальную школу-интернат закрыли. Уличного освещения у нас нет. Вода и газ есть, но нужно осветить улицы и отремонтировать дороги, ибо они в ужасном состоянии».



Выдвинутые главой государства Игорем Додоном инициативы подразумевают обеспечение водой, установку уличного освещения, ликвидацию неавторизованных свалок и решение мусорной проблемы, а также завершение процесса газификации сел. Премьер-министр Ион Кику гарантировал, что всем озвученным предложениям в скором времени будет дан «зеленый свет».