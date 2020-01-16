

Накануне глава государства поручил правительству вернуться к практике еженедельного мониторинга эволюции цен, в первую очередь, на социальные продукты. Ион Кику приветствовал данную инициативу и заявил что подобный механизм уже использовался и доказал свою эффективность. На какой результат может рассчитывать государство при внедрении этого механизма? Вот что говорят об этом эксперты.



Стоимость основных социальных продуктов в Молдове завышена, если сравнивать даже с ближайшими соседями: Украиной и Румынией. Об этом нашим журналистам рассказал экономический эксперт Михаил Пойсик, подчеркнув, что введение еженедельного мониторинга эволюции цен на эту категорию товаров позволит государству должным образом реагировать на любые изменения и, главное, не допускать искусственного роста.



МИХАИЛ ПОЙСИК, ЭКСПЕРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«Это не просто нужно. Это горящая необходимость. То, что творится во многих секторах нашей республики, не поддается логике. Это и рынок лекарств, и рынок нефтепродуктов, и так далее. Цены значительно завышены, и выше чем у наших соседей».



Эксперт представил и собственные исследования динамики цен с 2009 года, когда к власти пришли проевропейские силы, и вплоть до 2019-го.



МИХАИЛ ПОЙСИК, ЭКСПЕРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«За годы проевропейской власти, если сравнить 2009-ый год, когда руководить страной начали проевропейцы, с 2019-ым, то у нас цены выросли в целом на 78.5%. Это получается где-то на 3/4. При этом цены на продовольственные товары выросли на 94.8%, почти в два раза. А теперь вспомните, как называли раньше Молдову? Всесоюзный огород и всесоюзный сад. Так вот, цены на овощи у нас выросли в 5.7 раза, а цены на фрукты в 3.2 раза. Всего за 10 лет».



Эксперт Вячеслав Ионицэ подчеркивает, что любые резкие колебания цен затрагивают в первую очередь не только малоимущие слои населения, но и бюджет страны. Аналитик поясняет, что предложенный главой государства механизм — один из важных шагов в направлении пресечения нелояльной конкуренции и искусственного завышения цен.



ВЯЧЕСЛАВ ИОНИЦЭ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

«Оказывается, у нас есть монополисты, они используют свое доминирующее положение и ставят незаконные цены. Цены действительно могут быть незаконными, когда идёт сговор или когда кто-то злоупотребляет доминирующим положением. В законе говорится, что так нельзя и что должно пресекаться».



Чтобы не допустить ситуации, как это было с ценами на картофель в первой половине 2019-го года, когда стоимость этого продукта была неоправданно завышена, правительству стоит не только усилить мониторинг эволюции цен, но и контроль над профильными регулирующими органами, добавил Ионицэ.



ВЯЧЕСЛАВ ИОНИЦЭ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

«На рынке происходят незаконная деятельность, которая затрагивает все слои населения, в особенности, малоимущих. Государство обязано защищать население, закон на это у нас есть, мы создали два агентства, которые получают десятки миллионов леев в год для того, чтобы следить за рынком. Оказывается, что это не работает, население платит несправедливо завышенные цены».



Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк подчеркнул, что подобный механизм активно применялся в бытность правительства Зинаиды Гречаный.



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ

«До 2009 года, особенно в 2007-2008 годах, когда премьер-министром была Зинаида Гречаный, а вице-премьером, курирующим экономический блок, был Игорь Додон, эта информация использовалась оперативно.

В течение нескольких часов, когда выявлялись чрезмерные повышения, изменения цен, в каком-то районе, населенном пункте, принимались соответствующие решения. То есть, страна работала почти в ручном режиме».



Головатюк пояснил, что еженедельный мониторинг эволюции цен нужно вводить, но нужно и понимать зачем. Важно, чтобы правительство должным образом реагировало на полученную оперативную информацию.



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ

«Что произошло в этом году с плодоовощной продукцией, с картофелем, на который цены выросли значительно? На овощную продукцию +20%, на картофель на 40-50%. Тут необходимо было вмешательство государство. Поэтому оперативное решение вопросов по недопущению чрезмерного повышения цен – я думаю это не только нормально, но и необходимо».



Напомним, накануне президент страны поручил правительству вернуться к еженедельному мониторингу цен на рынке страны. Премьер-министр Ион Кику идею приветствовал, и отметил, что данный механизм позволит выявлять так называемые картельные соглашения и пресекать попытки повышения цен в угоду чьих-то интересов.