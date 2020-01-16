

Несмотря на то, что Игорь Додон еще не объявил о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, наибольшее число граждан хотят и дальше видеть его главой государства. Так, согласно данным опроса общественного мнения, почти 44% из числа тех, кто уже определился со своими предпочтениями, проголосовали бы на предстоящих в этом году президентских выборах именно за кандидатуру Игоря Додона.



ВИКТОР МОКАНУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ И ДЕМОГРАФОВ РМ



«За Игоря Додона проголосовало бы почти 44%, за Майю Санду – 25,5%, за Павла Филипа – 9,5%, за Андрея Нэстасе – 7,7%, за Ренато Усатого – 3,3%, за Илана Шора – 2,4%, за Октавиана Цику – 1,9%, за Владимира Воронина – 1,6%, и порядка 1% населения проголосовало бы за Владимира Филата».



Стоит также отметить, что подавляющее большинство граждан хотят, чтобы Президент РМ продолжал избираться напрямую народом. Об этом заявили 71,7% респондентов. Лишь 20,6% опрошенных считают, что выбирать президента должен парламент. Еще 4,1% не интересует этот вопрос, а 3,6% не знают, как на него ответить. Опрос «2019 год по мнению населения Республики Молдова» проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В исследовании приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.