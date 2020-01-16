

Президент Молдовы Игорь Додон остается безоговорочным лидером доверия граждан страны. Об этом свидетельствуют данные представленного в четверг Ассоциацией социологов и демографов опроса общественного мнения. Согласно результатам, главе государства доверяют почти 36% граждан.



На втором месте, с отставанием почти в 16%, располагается лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Ей доверяют чуть более 20% респондентов. В топ-3 вошел также генеральный примар Кишинева Ион Чебан, которому доверяют почти 11% граждан. Далее следуют: председатель Демпартии Павел Филип — чуть более 7%, председатель партии «Платформа ДА» Андрей Нэстасе — чуть более 6%, председатель парламента Зинаида Гречаный — почти 6%, премьер-министр Ион Кику — чуть более 4%, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый — почти 3%, башкан Гагаузии Ирина Влах — чуть более 2%. Опрос «2019 год, по мнению населения Республики Молдова» проводился в период со 2 по 13 января 2020 года Ассоциацией социологов и демографов по собственной инициативе и на собственные средства. В исследовании приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.