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Президент провел встречу с координатором турецкого агентства TIKA Сельдой Озденоглу (ВИДЕО)


Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в Республике Молдова.

В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. Глава государства выразил благодарность турецкой стороне за оказываемую Республике Молдова финансовую и техническую помощь посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, которое за последние годы выделило около 40 млн. долларов США на реализацию многих проектов в нашей стране.

«Кроме того, была дана высокая оценка моему состоявшемуся недавно визиту в Анкару и достигнутым там соглашениям. Обсудили приоритеты на текущий год. Уже дан старт различным инициативам по сотрудничеству в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в области внутренних дел и т.д. Попросил турецких партнеров изучить также возможность поддержки президентской программы строительства спортивных комплексов в сельской местности нашей страны», - отметил Игорь Додон.




Опубликовано: 14:03 16/01/2020

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