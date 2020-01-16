Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с координатором Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в Республике Молдова.



В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. Глава государства выразил благодарность турецкой стороне за оказываемую Республике Молдова финансовую и техническую помощь посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, которое за последние годы выделило около 40 млн. долларов США на реализацию многих проектов в нашей стране.



«Кроме того, была дана высокая оценка моему состоявшемуся недавно визиту в Анкару и достигнутым там соглашениям. Обсудили приоритеты на текущий год. Уже дан старт различным инициативам по сотрудничеству в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в области внутренних дел и т.д. Попросил турецких партнеров изучить также возможность поддержки президентской программы строительства спортивных комплексов в сельской местности нашей страны», - отметил Игорь Додон.





