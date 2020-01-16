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Глава государства обсудил план мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (ВИДЕО)




Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня первое заседание рабочей группы по организации и проведению мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Во встрече участвовал Министр обороны Республики Молдова Виктор Гайчук, Министр внутренних дел Павел Войку, советник главы государства по вопросам межэтнических отношений Сергей Мишин и руководитель общественной организации «Национальный комитет «Победа» Алексей Петрович.

В ходе заседания обсуждалась программа проведения масштабных мероприятий под патронатом главы государства. В частности, при поддержке Правительства Республики Молдова планируется капитальная реконструкция столичного Мемориала воинской славы «Вечность». Будет составлен перечень всех объектов воинской славы, нуждающихся в восстановлении.

Кроме того, в юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве примет участие и парадный расчет из Республики Молдова. Напомню, что по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина я также буду присутствовать на торжественном мероприятии в российской столице.

«Также рассмотрели календарный план мероприятий с участием министерств и общественных организаций. Так, планируется проведение тематических выставок, издание книг, организация фестиваля документального кино и многое другое.

В контексте обсуждаемой темы призвал всех граждан страны, политические силы и общественные организации вне зависимости от их предпочтений собраться вместе для проведения 9 мая единого Марша Победы в Кишиневе, где также состоится праздничный концерт и будет дан грандиозный салют», - отметил Игорь Додон.




Опубликовано: 13:33 16/01/2020

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