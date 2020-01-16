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Примар Кишинева: Работы по асфальтированию дорог будут проводиться ежедневно



Асфальт на улицах столицы постоянно разрушался, а предыдущее городское руководство делало ремонт спустя рукава. Теперь кишиневские власти намерены работать по-настоящему хорошо и всё исправить.

«Знаю, что это непросто для всех - и для тех, кто ежедневно прилагает усилия для исправления ситуации, и для жителей города, ждущих от нас результатов. Мы сделаем то, что обещали, - нужно лишь немного терпения.

На данный момент во избежание аварийных ситуаций ежедневно проводится ремонт при помощи холодного асфальтобетона. В среду дорожные службы работали в секторах Центр, Ботаника и Буюкань. Сегодня они будут укладывать холодный асфальтобетон на ряде улиц в секторах Буюкань, Рышкань и Чокана.

Такие дорожные работы будут проводиться вплоть до весны. Когда температура воздуха поднимется выше 10 градусов, мы начнем ремонт дорог с применением горячего асфальта.

Ежедневно работы по "пломбированию" дорог осуществляют 50 рабочих на 12 единицах спецтехники», - отметил столичный градоначальник.


Опубликовано: 13:23 16/01/2020

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