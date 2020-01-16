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Ион Чебан: Москва подарит Кишиневу спецтехнику для уборки улиц


Десятки машин, оборудование и технику для очистки улиц от снега, а также для уборки города получит Кишинев в ближайшее время в дар от столицы Российской Федерации. Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан, который на данный момент находится в Москве с рабочим визитом, пишет aif.md.

Столичный градоначальник рассказал, что провел сегодня встречу с Министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва Сергеем Черёминым. В ходе беседы стороны договорились об обновлении Соглашения о побратимстве с российской столицей: этот документ в скором времени будет обновлен и утвержден. Дополнительное соглашение о сотрудничестве подразумевает реализацию в течение следующих 3 лет проектов и программ в ряде областей развития: экспертизы и обмен опытом, инфраструктура, транспорт, социальная сфера, образование и другие.

"От себя лично и от имени всех жителей нашей столицы поблагодарил российских партнеров за оказанную помощь и поддержку. У нас много работы. Мы будем сотрудничать со всеми для развития муниципия Кишинев", – подчеркнул Чебан.


Опубликовано: 13:19 16/01/2020

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