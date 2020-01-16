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Ион Чебан принял участие в мероприятии, посвященном Дню культуры в Молдове




Генеральный примар Кишинева Ион Чебан совместно с работниками примэрии Бухареста посетили спектакль, посвященный Дню культуры и 170-летию со дня рождения великого поэта Михая Эминеску.

«Нам выпала честь увидеть великолепную программу с участием местных артистов и музыкантов. Нам есть чем гордиться: богатство народа - это, бесспорно, его культура», - отметил Чебан.


Опубликовано: 13:18 16/01/2020

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