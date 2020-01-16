ОПРОС: Партия социалистов одержала бы победу на парламентских выборах
Партии социалистов Республики Молдова доверяют наибольшее количество граждан нашей страны – 44% от общего числа определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов.
Второе место, с большим отрывом, занимает партия Майи Санду «Действие и солидарность» - 21,4%. За Демократическую партию проголосовали бы 10% респондентов.
Опубликовано: 13:13 16/01/2020
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