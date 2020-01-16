ОПРОС: Игорь Додон - безоговорочный лидер народного доверия





По результатам социологического опроса, представленного сегодня Ассоциацией социологов и демографов, президент Республики Молдова Игорь Додон занимает лидирующую позицию в рейтинге доверия населения среди политиков.



Игорь Додон – 35,6%

Майя Санду – 20,4%

Ион Чебан – 10,7%

Павел Филипп – 7,4%

Андрей Нэстасе – 6,3

Зинаида Гречаный – 5,9%

Ион Кику – 4,1%

Ренато Усатый – 2,8%

Ирина Влах – 2,1%



Опубликовано: 13:09 16/01/2020



Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!





Читайте также по этой теме:







