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ОПРОС: Игорь Додон - безоговорочный лидер народного доверия
 

ОПРОС: Игорь Додон - безоговорочный лидер народного доверия



По результатам социологического опроса, представленного сегодня Ассоциацией социологов и демографов, президент Республики Молдова Игорь Додон занимает лидирующую позицию в рейтинге доверия населения среди политиков.

Игорь Додон – 35,6%
Майя Санду – 20,4%
Ион Чебан – 10,7%
Павел Филипп – 7,4%
Андрей Нэстасе – 6,3
Зинаида Гречаный – 5,9%
Ион Кику – 4,1%
Ренато Усатый – 2,8%
Ирина Влах – 2,1%


Опубликовано: 13:09 16/01/2020

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