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Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Молдовы в Катаре Виктором Цвиркуном (ВИДЕО)



Глава государства провел сегодня рабочую встречу с назначенным Послом Республики Молдова в Государстве Катар Виктором Цвиркуном.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонними отношениями Молдовы и Катара, констатировали наличие впечатляющего потенциала в торгово-экономической и энергетической сфере, который необходимо реализовать. В этом же контексте президент выступил за привлечение инвесторов из этой страны с целью осуществления ряда проектов в Республике Молдова.

«В то же время подчеркнул необходимость углубления отношений с Катаром, который является еще и важным партнером в части реализации различных социальных и гуманитарных проектов.

Пожелал господину Послу успехов в его дипломатической деятельности и призвал приложить все усилия для проведения более динамичного и продуктивного диалога с Государством Катар на благо обоих народов», - отметил молдавский лидер.




Опубликовано: 13:04 16/01/2020

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