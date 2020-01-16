

Глава государства провел сегодня рабочую встречу с назначенным Послом Республики Молдова в Государстве Катар Виктором Цвиркуном.



Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонними отношениями Молдовы и Катара, констатировали наличие впечатляющего потенциала в торгово-экономической и энергетической сфере, который необходимо реализовать. В этом же контексте президент выступил за привлечение инвесторов из этой страны с целью осуществления ряда проектов в Республике Молдова.



«В то же время подчеркнул необходимость углубления отношений с Катаром, который является еще и важным партнером в части реализации различных социальных и гуманитарных проектов.



Пожелал господину Послу успехов в его дипломатической деятельности и призвал приложить все усилия для проведения более динамичного и продуктивного диалога с Государством Катар на благо обоих народов», - отметил молдавский лидер.





