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НКСС перечислила средства на все социальные выплаты



Перечисления на все социальные пособия в объеме примерно 408,8 миллиона леев, включая деньги, предназначенные для выплаты пособий семьям с детьми, произведены, сообщает IPN со ссылкой на пресс-релиз Национальной кассы социального страхования.

Так, на пособие по материнству перечислено 50,2 миллиона леев примерно для 1800 получателей, а на отцовское пособие - 1,7 миллиона леев, из которых получат помощь более 360 бенефициаров. На единовременное пособие при рождении ребенка было перечислено 21,6 миллиона леев примерно для 2700 человек.

В качестве ежемесячного пособия на воспитание ребенка в возрасте до трех лет 88,6 миллиона леев были переведены более чем 47 тысячам бенефициаров. Для ежемесячного пособия на содержание до трех лет детей-близнецов или больше детей, рожденных от одной беременности, было перечислено 996,9 тысяч леев для более чем 1400 человек. На ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до двух лет было перечислено 26,2 миллиона леев для 37 660 бенефициаров.

В то же время были осуществлены трансферты для других 14 социальных пособий, таких как компенсация, пособия, социальная помощь, пособие по безработице, помощь в холодный период года.

Чтобы получить деньги через банк, бенефициары должны обратиться в учреждение, где был открыт счет заработной платы или социальный счет. Если бенефициар не является держателем карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении, независимо от места регистрации по месту жительства.

Национальная касса социального страхования призывает получателей социальных пособий получать в почтовых отделениях денежные средства, которые им причитаются. В конце каждого месяца незапрошенные суммы возвращаются на соответствующий счет НКСС и включаются в платеж в месяце, следующем за отчетным.


Опубликовано: 13:02 16/01/2020

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