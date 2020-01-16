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Жительница Криулян осуждена на 14,5 лет за покушение на убийство



Жительница Криулянского района осуждена на 14,5 лет тюрьмы за покушение на убийство приятеля. Сообщается, что во время застолья она нанесли мужчине два ножевых ранения. Врачам удалось спасти пострадавшего.

Между тем, сторона обвинения представила ряд доказательств о том. Что женщина намеревалась убить жертву.

Как сообщает портал aif.md, ранее обвиняемая уже находилась в местах лишения свободы за аналогичное преступление.


Опубликовано: 10:18 16/01/2020

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