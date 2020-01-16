



В Республике Молдова будет внедрен механизм государственного мониторинга динамики цен, особенно на социальную продукцию. Инициатива принадлежит главе государства Игорю Додону, он объявил ее по итогам рабочего заседания высшего руководства страны, передает МОЛДПРЕС.



По словам президента, ранее существовал такой механизм мониторинга.



«Я выступил с новой инициативой - мониторинга динамики цен. У нас есть хороший опыт в этом отношении в правительстве, возглавляемом Зинаидой Гречаный, и мы обсуждали возвращение к такой практике, когда еженедельно проводился подробный анализ цен на все виды продукции, особенно на социальную», - пояснил Додон.





