Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
 

Додон: В Молдове будет внедрен механизм государственного мониторинга цен на социальную продукцию




В Республике Молдова будет внедрен механизм государственного мониторинга динамики цен, особенно на социальную продукцию. Инициатива принадлежит главе государства Игорю Додону, он объявил ее по итогам рабочего заседания высшего руководства страны, передает МОЛДПРЕС.

По словам президента, ранее существовал такой механизм мониторинга.

«Я выступил с новой инициативой - мониторинга динамики цен. У нас есть хороший опыт в этом отношении в правительстве, возглавляемом Зинаидой Гречаный, и мы обсуждали возвращение к такой практике, когда еженедельно проводился подробный анализ цен на все виды продукции, особенно на социальную», - пояснил Додон.




Опубликовано: 10:13 16/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент призвал правительство еженедельно мониторить цены на рынке
  • Столичные троллейбусы были оснащены системой мониторинга в режиме реального ...
  • Зинаида Гречаный обсудила порядок оказания помощи Молдове с секретарем фина ...
  • Заседание КСТР "Итоги мониторинга по освещению в СМИ местных выборов"
  • Гречаный: Большая часть бюджета в 2020 году будет ориентирована на развитие ...







    • Все новости

    Жительница Криулян осуждена на 14,5 лет за покушение на убийство
    Додон: В Молдове будет внедрен механизм государственного мониторинга цен на социальную продукцию
    МВФ: Молдова добилась прогресса в реформировании финансового сектора
    Европейский парламент ратифицирует договор о выходе Британии из ЕС
    В Кишиневе задержали подозреваемых в сутенерстве
    По библиотекам и школам страны распределят CD-диски с произведениями Евгения Доги
    Ион Кику провел встречу с представителями Всемирного Банка
    В Лос-Анджелесе десятки людей пострадали от авиационного топлива
    Чокой: При посольствах Республики Молдова будут открыты экономические бюро
    В Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с туманом
    На центральной площади Кишинева начинается демонтаж главной елки страны
    Цырдя – о санкциях в отношении Плахотнюка: «Наша благодарность будет безграничной, если США и Запад помогут в трех вещах!»
    Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства
    Игорь Додон провел встречу с композитором Евгением Догой (ВИДЕО)
    Глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко прибыл в рабочим визитом в Гагаузию
    Гречаный: Парламент приступит к работе 17 января
    Тройное убийство в Бельцах. Подозреваемый задержан
    Президент, спикер и премьер-министр провели совместное совещание (ВИДЕО)
    Во фракции ПСРМ в Муниципальном совете произошли изменения состава
    В жилом доме на Буюканах, пострадавшем от взрыва, заменены окна
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     