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МВФ: Молдова добилась прогресса в реформировании финансового сектора


В одном из документов Международного валютного фонда указано, что Республика Молдова добилась значительного прогресса в реформировании финансового сектора, но есть еще ряд действий, которые необходимо завершить, передает МОЛДПРЕС.

Экспертный анализ МВФ показывает, что восстановление активов, похищенных из банковского сектора, было медленным, а конце марта 2019 года общая стоимость активов, возвращаемых в виде доходов от ликвидации банков и конфискации имущества осужденных лиц, была значительно ниже активов, проходящих по уголовным делам (3,1 млрд. леев против 8,7 млрд. леев).

Эксперты считают, что действия правительства Иона Кику по улучшению управления и борьбе с коррупцией имеют решающее значение для поощрения долгосрочного экономического роста.

По данным МВФ, денежно-кредитная политика должна продолжать фокусироваться на сохранении стабильности цен в контексте гибкого валютного курса.

Документ о завершении консультаций МВФ с Республикой Молдова по инфляции и получению Молдовой кредитов был составлен еще в сентябре 2019 года, а до января 2020 года общественность не имела доступа к этому документу.


Опубликовано: 10:09 16/01/2020

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