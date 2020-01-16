В одном из документов Международного валютного фонда указано, что Республика Молдова добилась значительного прогресса в реформировании финансового сектора, но есть еще ряд действий, которые необходимо завершить, передает МОЛДПРЕС.



Экспертный анализ МВФ показывает, что восстановление активов, похищенных из банковского сектора, было медленным, а конце марта 2019 года общая стоимость активов, возвращаемых в виде доходов от ликвидации банков и конфискации имущества осужденных лиц, была значительно ниже активов, проходящих по уголовным делам (3,1 млрд. леев против 8,7 млрд. леев).



Эксперты считают, что действия правительства Иона Кику по улучшению управления и борьбе с коррупцией имеют решающее значение для поощрения долгосрочного экономического роста.



По данным МВФ, денежно-кредитная политика должна продолжать фокусироваться на сохранении стабильности цен в контексте гибкого валютного курса.



Документ о завершении консультаций МВФ с Республикой Молдова по инфляции и получению Молдовой кредитов был составлен еще в сентябре 2019 года, а до января 2020 года общественность не имела доступа к этому документу.