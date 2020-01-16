Европарламент ратифицирует договор об условиях выхода Великобритании из Евросоюза до конца месяца. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.



Дер Ляйен отметила, что переговоры о торговом договоре с Великобританией могут начаться в конце февраля. Для их начала странам Евросоюза необходимо согласовать соответствующий мандат.



Глава Еврокомиссии также напомнила, что осталось две недели до выхода Великобритании из ЕС.



20 декабря палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. До этого прошлый премьер-министр Тереза Мэй терпела неудачу три раза: парламентарии голосовали против Brexit.