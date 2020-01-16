В Кишиневе задержали двоих мужчин в возрасте 25 и 35 лет по подозрению в сутенерстве. Сообщается, что они принуждали девушек оказывать сексуальные услуги в режиме онлайн через вебкамеру, передает tv8.md.



Как сообщают в Прокуратуре, девушек принуждали оказывать виртуальные секс-услуги.



Девушки занимались вебкамингом в столичной квартире, оборудованной веб-камерами и прочей техникой для распространения видео на тематических сайтах.



В результате обысков, проведенных в квартире, правоохранители изъяли компьютерную технику, веб-камеры, стенды, предметы одежды, используемые девушками для видеочата, и прочие доказательства.



Правоохранители разыскивают всех лиц, причастных к преступлению, а также возможных жертв.



Подозреваемым за сутенерство грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

