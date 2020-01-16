По библиотекам и школам страны распределят CD-диски с произведениями Евгения Доги
При поддержке президента Республики Молдова Игоря Додона было напечатано 700 сборников компакт-дисков с произведениями великого молдавского композитора Евгения Доги.
«Планируется их распределение по библиотекам и школам страны», - уточнил Игорь Додон.
Глава государства выразил уверенность в том, что эта инициатива будет способствовать продвижению и сохранению в веках бесценных творений композитора Евгения Доги.
«Мы обязаны продвигать ценности, направленные на то, чтобы мы еще больше гордились молдавским народом и еще выше ценили творчество отечественных артистов», - подчеркнул Игорь Додон.
«Планируется их распределение по библиотекам и школам страны», - уточнил Игорь Додон.
Глава государства выразил уверенность в том, что эта инициатива будет способствовать продвижению и сохранению в веках бесценных творений композитора Евгения Доги.
«Мы обязаны продвигать ценности, направленные на то, чтобы мы еще больше гордились молдавским народом и еще выше ценили творчество отечественных артистов», - подчеркнул Игорь Додон.
Опубликовано: 09:18 16/01/2020
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