При поддержке президента Республики Молдова Игоря Додона было напечатано 700 сборников компакт-дисков с произведениями великого молдавского композитора Евгения Доги.



«Планируется их распределение по библиотекам и школам страны», - уточнил Игорь Додон.



Глава государства выразил уверенность в том, что эта инициатива будет способствовать продвижению и сохранению в веках бесценных творений композитора Евгения Доги.



«Мы обязаны продвигать ценности, направленные на то, чтобы мы еще больше гордились молдавским народом и еще выше ценили творчество отечественных артистов», - подчеркнул Игорь Додон.