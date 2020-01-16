

Премьер-министр Ион Кику провел дискуссию с представителями Всемирного Банка по координации проекта «Модернизация государственных услуг», передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу правительства.



В начале заседания Ион Кику отметил важность проекта.



«Мы заинтересованы в оцифровке государственных услуг. Я хотел бы знать ваше мнение о нынешней стадии проекта и перспективах ближайшее время», - сказал премьер.



Возглавляющий команду Константин Русу проинформировал главу кабмина о том, что наиболее важным этапом в процессе оцифровки госуслуг является их анализ и переосмысление.



«Мы очень рассчитываем на вашу личную поддержку и помощь Государственной канцелярии в улучшении сотрудничества с агентствами-бенефициарами.

Сообщаем вам, что после вашего заседания с Агентством электронного управления в течение недели были решены проблемы, которые оставались заблокированными больше года. Объединив усилия всех сторон, мы можем добиться быстрых успехов, которые почувствуют все граждане, а также бизнес-среда», - заявил Русу.



Премьер-министр сообщил представителям миссии, что советник премьер-министра, ответственный за ИТ-сектор, Евгений Урсу обеспечит координирование проекта, имея на то все полномочия.



«Мы намерены определить крайне рациональное потребление ресурсов в рамках этого проекта и как можно скорее оцифровать самые востребованные государственные услуги», - заявил Ион Кику.