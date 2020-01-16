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Ион Кику провел встречу с представителями Всемирного Банка



Премьер-министр Ион Кику провел дискуссию с представителями Всемирного Банка по координации проекта «Модернизация государственных услуг», передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу правительства.

В начале заседания Ион Кику отметил важность проекта.

«Мы заинтересованы в оцифровке государственных услуг. Я хотел бы знать ваше мнение о нынешней стадии проекта и перспективах ближайшее время», - сказал премьер.

Возглавляющий команду Константин Русу проинформировал главу кабмина о том, что наиболее важным этапом в процессе оцифровки госуслуг является их анализ и переосмысление.

«Мы очень рассчитываем на вашу личную поддержку и помощь Государственной канцелярии в улучшении сотрудничества с агентствами-бенефициарами.
Сообщаем вам, что после вашего заседания с Агентством электронного управления в течение недели были решены проблемы, которые оставались заблокированными больше года. Объединив усилия всех сторон, мы можем добиться быстрых успехов, которые почувствуют все граждане, а также бизнес-среда», - заявил Русу.

Премьер-министр сообщил представителям миссии, что советник премьер-министра, ответственный за ИТ-сектор, Евгений Урсу обеспечит координирование проекта, имея на то все полномочия.

«Мы намерены определить крайне рациональное потребление ресурсов в рамках этого проекта и как можно скорее оцифровать самые востребованные государственные услуги», - заявил Ион Кику.


Опубликовано: 09:15 16/01/2020

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