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В Лос-Анджелесе десятки людей пострадали от авиационного топлива



Как минимум 60 детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как на них попало авиационное топливо, сброшенное шедшим на экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса лайнером Boeing 777-200, пишет BBC.

Керосин из топливных баков рассеялся над районом, где находится шесть школ, и попал, в частности, на детскую площадку.
Пострадавшие жалуются на трудности с дыханием и раздражение кожи.

Рейс Delta 89 вылетел из Лос-Анджелеса в Шанхай, но из-за поломки в двигателе экипаж принял решение срочно вернуться.

Авиационное ведомство США заявило, что сброс топлива из баков перед экстренной посадкой по правилам может осуществляться только над специально обозначенными нежилыми районами. Идет расследование.

В момент происшествия два класса начальной школы в Кудахи - пригород Лос-Анджелеса в 26 км от аэропорта - были на прогулке. Медики, вызванные в школу, сообщили, что ущерб для здоровья был невелик. Госпитализировать никого из пострадавших в шести школах не пришлось.

Мэр Кудахи заявила, что крайне огорчена инцидентом: «Это начальная школа, это маленькие дети».

Авиакомпания Delta Airlines официально подтвердила, что сброс топлива понадобился для уменьшения веса самолета перед экстренной посадкой.
Приземление лайнера прошло удачно, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.

По словам пресс-секретаря американской Федеральной авиационной администрации Аллена Кенитцера, для каждого крупного аэропорта в США тщательно прописана процедура освобождения топливных баков.

«Инструкция требует, чтобы топливо сбрасывалось над специально выделенными для этого ненаселенными районами и, как правило, на большей высоте, чтобы керосин рассеялся и распался на частицы до того, как достигнет земли».


Опубликовано: 09:11 16/01/2020

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