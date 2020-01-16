

В целях расширения торговых обменов при ряде посольств Республики Молдовы за рубежом планируется открыть экономические бюро. Об этом в эфире радиопередачи заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, передает trm.md.



Глава МИДЕИ также коснулся вопроса открытия новых диппредставительств нашей страны в других государствах.

«Учреждением таких офисов экономической дипломатии преследуется одна цель: чтобы при дипломатических миссиях работали специалисты Министерства экономики и инфраструктуры, способные профессионально подходить к углублению и расширению экономических связей между Республикой Молдова и другими государствами. В настоящий момент мы находимся в процессе определения столиц, где при наших диппредставительствах могут быть открыты такие экономические бюро», - уточнил министр Аурелиу Чокой.



«Мы должны быть очень внимательны к новым расходам на содержание новых миссий за пределами Республики Молдова. И мы должны хорошо понимать необходимость в географических регионах, где нас в настоящий момент нет, но мы бы предпочли присутствовать там. К примеру, Индия, где на данный момент у нас нет дипломатической миссии, это – государство, имеющее феноменальную динамику развития, и было бы большой ошибкой отсутствовать сейчас в индийской столице. Есть ещё и Латинская Америка, где у Молдовы нет никакого дипломатического присутствия, но есть и африканский континент. Нам необходим прагматичный подход в этом смысле и мы должна видеть, какие из соответствующих географических зон наиболее привлекательны для Молдовы в перспективе наших интересов», - добавил глава внешнеполитического ведомства.