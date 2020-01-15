

Федерация студенческого спорта Молдовы наградила лучших спортсменов 2019 года. Список возглавил Денис Виеру. Двадцатитрехлетний дзюдоист стал победителем Всемирной Универсиады.



Впервые в истории студенческого спорта Молдовы наша сборная завоевала одну золотую и две бронзовые медали на летней Всемирной Универсиаде 2019 года. Трио призеров вошло в тройку лучших студентов-спортсменов. Дзюдоисты Денис Виеру, Дорин Гоцоноага, а также таэквондистка Анна Чукиту получили от Федерации студенческого спорта премии, экипировку и специальные призы. А чемпиону Денису Виеру вручен главный приз — ключи от квартиры.



ВЯЧЕСЛАВ МАНОЛАКИ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА МОЛДОВЫ



«Студенты-спортсмены завоевали много медалей. Речь идет не только о Всемирной Универсиаде, но и о других крупных международных турнирах – чемпионатах Европы и мира. Мы гордимся тем, что лучший спортсмен Молдовы – студент Университета физкультуры и спорта. Молодых спортсменов нужно поддерживать и продвигать».



В прошлом году Федерация студенческого спорта Молдовы провела свыше 20 турниров, а командную победу в национальной Универсиаде одержал Университет физкультуры и спорта.