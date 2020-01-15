

Несмотря на то, что до завершения учебного года еще далеко, учащимся двенадцатых классов самое время задуматься о продолжении образования. Как поступить в лучшие университеты Российской Федерации на бюджетной основе? На этот и многие другие вопросы ответил руководитель Российского центра науки и культуры в Молдове Михаил Давыдов.



Ни для кого не секрет, что многие выпускники молдавских школ мечтают поступить в престижные высшие учебные заведения России. И, как оказалось, сделать это не так уж и сложно. Секреты поступления на бюджетные места в российские вузы раскрыл руководитель РЦНК Михаил Давыдов.



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЦНК



«Хотел бы обратить особое внимание всех, что адрес сайта, на котором можно регистрироваться, сменился. В этом году адрес сайта звучит следующим образом: edu.rs.gov.ru. Этот адрес официальный и единственный, по которому РФ регистрирует сегодня студентов для получения бюджетных мест в российских учебных заведениях».

edu.rs.gov.ru



С помощью сайта поступить в ВУЗ можно всего за 5 шагов.

1. Зарегистрироваться и заполнить форму заявки онлайн.

2. Выбрать от одного до шести вузов для поступления.

3. Приложить копии своих документов.

4. Пройти конкурсный отбор в своей стране. В Молдове он пройдет в РЦНК. 5. Приехать учиться в Россию! Подать заявку рекомендуется до 23 февраля. Но регистрация на сайте — не единственный способ поступления на бюджетные места в РФ.



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЦНК

«Это Единый государственный экзамен, аналог БАКа, в России называется кратко: ЕГЭ. Сдать экзамен можно как в России, так и в РМ. Есть несколько мест, одно из них я назову – РЦНК.



Еще один способ — участие в олимпиадах, которые проводят ВУЗы России на территории РМ.



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЦНК

«Победители олимпиады получают бюджетные места. Номинанты, кто занял второе и третье места, имеют большие льготы, а именно скидки 50% и 70% на обучение в том или ином университете».

Всего иностранным студентам предоставляется 15 000 мест для обучения в университетах России. Молдове выделено свыше 500 квот.