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Последний романтик Европы


Вечер памяти Эминеску продолжился и в стенах Российского центра науки и культуры. Звучали стихи и музыкальные произведения. Присутствующим, были представлены любопытные факты биографии великого поэта.

Как порой непредсказуемо переплетаются судьбы. Вечер памяти великого Эминеску начался с исполнения его знаменитого «Ce te legeni codrule» в исполнении Штефана Петраке, который так рано покинул этот мир.
Виктор Костецкий, куратор просветительских проектов РЦНК, с каким-то личностным отношением, свойственным всем творческим людям, рассказал о жизни, о творчестве и смерти поэта.

Для румынской и молдавской культуры, для румынского и молдавского языка он, конечно, больше, чем просто поэт. Его творчество для румын и молдован значит так же много, как для русских творчество Пушкина

ВИКТОР КОСТЕЦКИЙ, КУРАТОР ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ РЦНК
«Я родился и вырос в РМ. Я впитал этот воздух, этот климат, этот пейзаж, и, конечно, я с юных лет знаю это имя, и в моем сознании, всегда это имя было вершиной для народа. И я всегда его соотносил с другой вершиной, с Пушкиным».

Для известного молдавского писателя, публициста и поэта Бориса Мариан, творчество Эминеску не только источник вдохновения, но и личная творческая реализация. Борис Тихонович занимался не только переводом стихотворений Эминеску, но и писал стихи о великом поэте.

БОРИСА МАРИАН, ПИСАТЕЛЬ
«Эминеску величайший национальный поэт, и для молдован, и для румын. У каждого есть свой Эминеску. Для меня он начался в 56 году. Я был потрясен. Я никогда не видел ничего подобного в молдавской поэзии. Я чуть не упал в обморок и по дороге же начал переводить на русский язык, потому что я подумал: «как это мои русские и украинские друзья не знали, что у нас есть такой поэт?». Я понял, что мы богаты».

Этот посыл молдавского публициста с нелегкой судьбой, по сути, и стал лейтмотивом дискуссий и выступлений на этом вечере. «Мы богаты»! И, задача каждого из нас это духовное богатство сохранить и приумножить.



Опубликовано: 20:00 15/01/2020




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