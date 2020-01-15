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«Писал, как чувствовал…»


День рождения великого молдавского поэта Михая Эминеску отметили и в Доме-музее русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Подготовленная сотрудниками музея выставка под названием «Просто писал, как чувствовал и видел, не оглядываясь…» сопровождалась исполнением молдавской народной музыки и декларированием бессмертных произведений Эминеску.

ИЛОНА ВЕДРАШКО, ЖУРНАЛИСТ ACCENT TV
«Сегодня в Доме-музее Пушкина нет привычной музейной тишины, люди приходят с утра, и главное действующее лицо — другой поэтический гений: Михай Эминеску. Выставка, которая была организована по случаю его 170-го дня рождения, рассказывает о событиях из жизни, которые повлияли на мировоззрение поэта».

Жизнь и творчество двух великих поэтов создали такой энергетический сплав, который в течение двух столетий служит источником вдохновения всех творческих людей, в том числе, разумеется, и Молдовы.

МИХАИЛ ЛУПАШКО, ДИРЕКТОР ДОМА-МУЗЕЯ А.С. ПУШКИНА
«В день рождения одного гения мы не могли в доме-музея другого гения их не соединить и не порадоваться тому, как их великие импульсы, которые проносятся через века, объединяются через культурные пространства в новые мысли, в новые вдохновения, в новые видения того, что казалось, уже исследованным и прочитанным».

На выставке были представлены редкие книги, некоторые документы, биографические данные, вырезки из газет и журналов, где были напечатаны первые произведения поэта. Одним словом, культурное достояние Молдовы, которое сохраняется поклонниками творчества поэта. Потому что Эминеску – это Лучафэрул, утренняя звезда, свет которой виден всему свету и будет греть души через века всему человечеству.



Опубликовано: 20:00 15/01/2020




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