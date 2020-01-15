

Цветы к бюсту великого поэта возложили этим утром и примар Кишинева Ион Чебан вместе со своей командой, а также делегация Генерального совета муниципия Бухарест во главе с заместителем примара Аурелианом Бэдулеску, которая совершает визит в Кишинев.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР МУНИЦИПИЯ КИШИНЕВ:

«Хочу сказать вам, что не только сегодня, но и каждый день мы будем чтить этого великого поэта за его творчество, за созданные им произведения. Я благодарю друзей и коллег из Бухареста, которые находятся вместе с нами, тем более, что сегодня не только годовщина со дня рождения Эминеску, но и Национальный день культуры».



АУРЕЛИАН БЭДУЛЕСКУ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРИМАРА БУХАРЕСТА

«От имени Генерального совета муниципия Бухарест, от имени жителей Бухареста приносим вам особую благодарность за это приглашение и за проводимые памятные мероприятия по случаю Национального дня культуры и годовщины со дня рождения великого поэта Эминеску. Сегодня вместе мы вспоминаем то общее, что у нас есть».