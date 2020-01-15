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170 лет со дня рождения Лучафэрула поэзии


Президент Республики Молдова Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаный, советники главы государства, а также члены правительства ранним утром пришли на Аллею классиков, чтобы почтить память лучафэрула поэзии Михая Эминеску. По случаю 170 лет со дня рождения поэта, а также в честь Национального дня культуры в течение недели в Кишиневе, Бухаресте и Ботошани, где 15 января 1850 года родился поэт, пройдет ряд памятных мероприятий.

Фрагменты произведений Михая Еминеску знают большинство граждан Республики Молдова. В этом убедилась и наша съемочная группа, пообщавшись с теми, кто этим утром оказался в центральном парке Кишинева. Люди говорят, что Михай Эминеску был и остается столпом молдавской культуры.

- «Cobori în jos luceafăr blând alunecând pe-o rază, pătrunde în viață și în gând și viața îmi luminează. Это стихотворение знает каждый школьник, и люди нашего возраста тоже знают, а мне уже за 70».
- «Даже в Швейцарии мы видели его памятник. Хороший поэт, он внес большой вклад в культуру».

- «Он был выдающимся поэтом. Даже если его начали ценить только сейчас, после его смерти, его произведения остаются источником вдохновения для других поэтов, а его стихи — символом нашей родины».

Особый вклад Эминеску отметил и Игорь Додон. По случаю отмечаемого сегодня в стране Национального дня культуры глава государства подчеркнул, что в наступившем году руководство Молдовы будет уделять особое внимание этой области.

ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Поздравляю народ Республики Молдова и, в частности, деятелей культуры. Я хотел объявить нынешний год Годом культуры, но в этом году, как оказалось, больше инфраструктурных проектов, так что, может быть, назовем Годом инфраструктуры и культуры! Смотрите, даже рифмуется. Однако, не столь важно, как мы назовем этот год. Главное — чтобы мы уделили особое внимание и оказали поддержку области культуры».



Опубликовано: 20:00 15/01/2020




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